Боец Александр Емельяненко опроверг слухи о принятии ислама
31 января 202413:57
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опроверг слухи о принятии ислама, а также заявил, что из-за злых языков столкнулся с проблемами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«У нас в России злые языки написали, что я принял ислам, но я его не принимал», - написал боец.
При этом он добавил, что лишь интересуется исламом как одним из видов религии, а также рассказал о своем визите в Саудовскую Аравию, где «посмотрел святые места и многое узнал».
Неделей ранее Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC, согласно которому боец обязуется провести три поединка, за которые получит 20 миллионов рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru