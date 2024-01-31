Боец Александр Емельяненко опроверг слухи о принятии ислама

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опроверг слухи о принятии ислама, а также заявил, что из-за злых языков столкнулся с проблемами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«У нас в России злые языки написали, что я принял ислам, но я его не принимал», - написал боец.

При этом он добавил, что лишь интересуется исламом как одним из видов религии, а также рассказал о своем визите в Саудовскую Аравию, где «посмотрел святые места и многое узнал».

Неделей ранее Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC, согласно которому боец обязуется провести три поединка, за которые получит 20 миллионов рублей.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:РелигияИсламАлександр Емельяненко

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