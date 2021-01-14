БК «Зенит» упустил победу над «Баварией» в Евролиге

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в среду 13 января проиграл немецкому клубу "Бавария" в выездном матче 19-го тура чемпионата Евролиги. Об этом сообщает Интерфакс.

«Будем догадываться, о чем идет речь». Гусев о новых правилах для комментаторов

Матч, прошедший в Мюнхене, завершился со счетом 82:80 (13:19, 19:21, 24:16, 26:24). "Зенит" в следующий раз примет в Петербурге литовский "Жальгирис". Встреча команд должна состояться 15 января.

"Бавария" в свою очередь сыграет с мадридским "Реалом". После матча "Бавария" и "Зенит" поменялись местами в турнирной таблице. Мюнхенский клуб теперь занимает 4-ю позицию, в то время как "Зенит" опустился на 5-ю строчку.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЗенитМатчБаскетбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры