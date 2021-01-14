БК «Зенит» упустил победу над «Баварией» в Евролиге
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" в среду 13 января проиграл немецкому клубу "Бавария" в выездном матче 19-го тура чемпионата Евролиги. Об этом сообщает Интерфакс.
Матч, прошедший в Мюнхене, завершился со счетом 82:80 (13:19, 19:21, 24:16, 26:24). "Зенит" в следующий раз примет в Петербурге литовский "Жальгирис". Встреча команд должна состояться 15 января.
"Бавария" в свою очередь сыграет с мадридским "Реалом". После матча "Бавария" и "Зенит" поменялись местами в турнирной таблице. Мюнхенский клуб теперь занимает 4-ю позицию, в то время как "Зенит" опустился на 5-ю строчку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- Несколько человек в Германии заразились COVID-19, несмотря на вакцинацию
- Тело ребенка обнаружено на улице в Подмосковье
- Трамп призвал воздержаться от насилия и вандализма
- СМИ: Солдаты Нацгвардии США переночевали в Капитолии
- Почти всё население города Кинешма осталось без отопления и горячей воды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru