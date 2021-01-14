БК «Зенит» упустил победу над «Баварией» в Евролиге

Матч, прошедший в Мюнхене, завершился со счетом 82:80 (13:19, 19:21, 24:16, 26:24). "Зенит" в следующий раз примет в Петербурге литовский "Жальгирис". Встреча команд должна состояться 15 января.

"Бавария" в свою очередь сыграет с мадридским "Реалом". После матча "Бавария" и "Зенит" поменялись местами в турнирной таблице. Мюнхенский клуб теперь занимает 4-ю позицию, в то время как "Зенит" опустился на 5-ю строчку.



