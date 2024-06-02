Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
2 июня 202406:33
Российский боец Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 79,38 кг и пояс чемпиона мира Международной боксерской организации.
В 12-раундовом поединке в Эр-Рияде он оказался сильнее ливийца Малика Зинада, победив техническим нокаутом в шестом раунде.
Бивол в 12-й раз защитил титул WBA.
Ранее бой Бетербиева и Бивола за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru