Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боец Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в весовой категории до 79,38 кг и пояс чемпиона мира Международной боксерской организации.

Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

В 12-раундовом поединке в Эр-Рияде он оказался сильнее ливийца Малика Зинада, победив техническим нокаутом в шестом раунде.

Бивол в 12-й раз защитил титул WBA.

Ранее бой Бетербиева и Бивола за звание абсолютного чемпиона мира по боксу перенесли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.flickr.com/Chudakova Tanya
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