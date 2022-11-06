Россиянин Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, сообщает ТАСС.
В 12-раундовом поединке в Абу-Даби он выиграл у мексиканца Хильберто Рамиреса единогласным решением судей. Российский спортсмен из Санкт-Петербурга в десятый раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года.
Рамирес не сумел стать чемпионом мира во второй весовой категории, в 2016-2018 годах он владел титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 76,2 кг. Мексиканец потерпел первое поражение в карьере при 44 победах (30 нокаутом). Рамирес провел шестой поединок в весовой категории до 79,38 кг.
Сегодня двое россиян владеют чемпионскими титулами по престижным версиям: помимо Бивола, обладателем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и WBO в весовой категории до 79,38 кг является Артур Бетербиев.
Ранее победой украинского бойца Александра Усика завершился его поединок с британским соперником Энтони Джошуа на боксерском турнире в Джидде Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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