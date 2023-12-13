Биатлонистки пожаловались на условия проживания на турнире в России
Биатлонистки Екатерина Носкова и Наталья Гербулова, выступающие за сборную России, выразили недовольство условиями проживания в гостинице на втором этапе Кубка Содружества в Уфе. Об этом они рассказали в своем Telegram-канале.
В частности, они пожаловались на дыры после ремонта в ванной комнате и на пыльный номер. «Мы очень рады, что в Уфе делают ремонт, но почему в сроки соревнований, о которых все знали заранее?» — заявили спортсменки.
Проблемы обнаружились и в другом номере, где проживают биатлонистки, представляющие Красноярского края: на унитазе отсутствует сиденье, в душевой нет шторки, а вода из крана льется мимо раковины.
Ранее сообщалось, что бывшая биатлонистка сборной России Дарья Виролайнен примет участие в Кубке мира как представительница Финляндии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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