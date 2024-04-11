Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт объявила о завершении карьеры

По словам чемпионки мира 2015 года, Кубок Содружества по биатлону, который пройдёт с 12 по 14 апреля, станет для неё последним.

«Для меня это будут заключительные старты профессиональной спортивной карьеры. Приглашаю всех желающих присоединиться к этому спортивному празднику!» — написала 39-летняя спортсменка.

Ранее о завершении спортивной карьеры заявил бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, российский биатлонист Евгений Гараничев, сообщает RT.