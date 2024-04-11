Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт объявила о завершении карьеры
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт в своих соцсетях объявила о завершении профессиональной карьеры.
По словам чемпионки мира 2015 года, Кубок Содружества по биатлону, который пройдёт с 12 по 14 апреля, станет для неё последним.
«Для меня это будут заключительные старты профессиональной спортивной карьеры. Приглашаю всех желающих присоединиться к этому спортивному празднику!» — написала 39-летняя спортсменка.
Ранее о завершении спортивной карьеры заявил бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, российский биатлонист Евгений Гараничев, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru