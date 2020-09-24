Биатлонистка Екатерина Глазырина вновь отстранена за допинг

Международный союз биатлонистов (IBU) – в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил – временно отстранил от соревнований россиянку Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина, выступающего за сборную Южной Кореи. Об этом заявили в пресс-службе IBU. Там подчеркнули, что решение было принято на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Отметим, что ранее Екатерина Глазырина уже отбыла двухлетнюю дисквалификацию (с 10 февраля 2018 года по 9 февраля 2020 года). Она была признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Тимофей Лапшин обвинён в этом впервые.

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Между тем, ранее в четверг, 24 сентября, стало известно, что российской биатлонистке Ольге Вилухиной вернут серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке на Олимпиаде в Сочи, такое решение принял Спортивный арбитражный суд.

Суд также оправдал биатлонистку Яну Романову по делу о нарушении антидопинговых правил. При этом CAS отклонил апелляцию олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой. Из-за этого ей не вернут серебро, выигранное женской сборной в эстафете.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:БиатлонистыСпортДопинг
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