Российского теннисиста Мокрова отстранили от матчей из-за допинга

Российский теннисист Алексей Мокров временно отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Спортсмена заподозрили в употреблении запрещенного нандролона. Пробы Мокрова взяли 26 ноября прошлого года на турнире в Египте, они дали положительный результат на допинг.

Отстранение теннисиста вступило в силу с 27 января.

Алексею Мокрову 20 лет, он занимает 1413 место в списке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Между тем россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира теннисного объединения в Мадриде, пишет RT.

