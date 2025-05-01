Российского теннисиста Мокрова отстранили от матчей из-за допинга
Российский теннисист Алексей Мокров временно отстранен от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
Спортсмена заподозрили в употреблении запрещенного нандролона. Пробы Мокрова взяли 26 ноября прошлого года на турнире в Египте, они дали положительный результат на допинг.
Отстранение теннисиста вступило в силу с 27 января.
Алексею Мокрову 20 лет, он занимает 1413 место в списке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Между тем россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира теннисного объединения в Мадриде, пишет RT.
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