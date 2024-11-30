Биатлонист Тарьей Бе обрадовался лишению Устюгова олимпийского золота

Представляющий Норвегию биатлонист Тарьей Бе заявил, что доволен лишением своего российского соперника Евгения Устюгова «золота» Олимпиады 2010 года в Ванкувере, на своей странице в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta).

Биатлониста Устюгова лишили двух медалей Олимпийских игр 2010 года

По мнению спортсмена, соответствующее решение Спортивного арбитражного суда является победой чистых атлетов. «Поздравляю других спортсменов, которые теперь получили свои заслуженные много лет назад медали. Мы выиграли бой», — отметил Бе.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Устюгову, которому предстоит защищать свои интересы в Федеральном суде Швейцарии, следовало бы обратиться за помощью к юристам бывшего руководителя Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова, выигравшего суд у немецкого телеканала ARD. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
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