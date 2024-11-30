Биатлонист Тарьей Бе обрадовался лишению Устюгова олимпийского золота
Представляющий Норвегию биатлонист Тарьей Бе заявил, что доволен лишением своего российского соперника Евгения Устюгова «золота» Олимпиады 2010 года в Ванкувере, на своей странице в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит признанной экстремистской организацией и запрещенной в России компании Meta).
По мнению спортсмена, соответствующее решение Спортивного арбитражного суда является победой чистых атлетов. «Поздравляю других спортсменов, которые теперь получили свои заслуженные много лет назад медали. Мы выиграли бой», — отметил Бе.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Устюгову, которому предстоит защищать свои интересы в Федеральном суде Швейцарии, следовало бы обратиться за помощью к юристам бывшего руководителя Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова, выигравшего суд у немецкого телеканала ARD. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru