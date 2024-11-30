Биатлонист Тарьей Бе обрадовался лишению Устюгова олимпийского золота

По мнению спортсмена, соответствующее решение Спортивного арбитражного суда является победой чистых атлетов. «Поздравляю других спортсменов, которые теперь получили свои заслуженные много лет назад медали. Мы выиграли бой», — отметил Бе.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Устюгову, которому предстоит защищать свои интересы в Федеральном суде Швейцарии, следовало бы обратиться за помощью к юристам бывшего руководителя Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова, выигравшего суд у немецкого телеканала ARD. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

