Биатлонист из Монголии впервые завоевал медаль на международном турнире

Монгольский биатлонист не просто вошёл в тройку лучших - 21-летний Энкхсайхан Энкхбат взял «золото» в индивидуальной гонке не только закрыв все 20 мишеней, но и обогнав ставшего вторым финна Калле Лоуккаанхухту на 1,6 секунды.

В ТОП-6 также вошли Якоб Кулбин (Эстония), Виталий Мандзын (Украина), Людек Абрахам (Чехия) и Матия Легович (Хорватия).



Ранее норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален выразил надежду, что российских и белорусских спортсменов допустят до международных соревнований после завершения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».