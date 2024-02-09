Биатлонист из Монголии впервые завоевал медаль на международном турнире
Биатлонист из Монголии Энкхсайхан Энкхбат сотворил сенсацию на проходящем в Польше юниорском чемпионате Европы. Спортсмен завоевал первую в истории своей страны медаль в данном виде спорта.
Монгольский биатлонист не просто вошёл в тройку лучших - 21-летний Энкхсайхан Энкхбат взял «золото» в индивидуальной гонке не только закрыв все 20 мишеней, но и обогнав ставшего вторым финна Калле Лоуккаанхухту на 1,6 секунды.
В ТОП-6 также вошли Якоб Кулбин (Эстония), Виталий Мандзын (Украина), Людек Абрахам (Чехия) и Матия Легович (Хорватия).
Ранее норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален выразил надежду, что российских и белорусских спортсменов допустят до международных соревнований после завершения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Биатлонист из Монголии впервые завоевал медаль на международном турнире
- Сыгравший Бэтмена Кристиан Бейл построит дома для осиротевших детей
- Жительницу Самары арестовали за оскорбительное видео с памятником
- Сбер зафиксировал рекордную долю ипотеки на ИЖС в январе
- Финляндия намерена ужесточить условия получения гражданства
- Адвокат Михаила Ефремова опроверг сообщение о переговорах для УДО артиста
- Опрос: Более половины поляков выступили против выплат беженцам с Украины
- СМИ: Турецкие банки снова начали принимать платежи из России
- Попова: СOVID-19 значимого риска для жизни и здоровья людей сегодня не несет
- Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru