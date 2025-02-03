«Безусловно, состоится»: В РФС подтвердили матч сборной России с Парагваем
Перенесённый матч сборной России по футболу с национальной командой Парагвая обязательно состоится. Как сообщает «Матч ТВ», об этом заявил советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин.
Он напомнил, что ранее игра была перенесена по независящим от российской стороны причинам.
«Игра, безусловно, состоится. Это один из вариантов на этот год. Вопрос — когда», - заключил Сорокин.
Ранее в футбольной федерации Австралии заявили, что у национальной сборной не будет возможности сыграть с командой России в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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