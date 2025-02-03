«Безусловно, состоится»: В РФС подтвердили матч сборной России с Парагваем

Перенесённый матч сборной России по футболу с национальной командой Парагвая обязательно состоится. Как сообщает «Матч ТВ», об этом заявил советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин.

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Он напомнил, что ранее игра была перенесена по независящим от российской стороны причинам.

«Игра, безусловно, состоится. Это один из вариантов на этот год. Вопрос — когда», - заключил Сорокин.

Ранее в футбольной федерации Австралии заявили, что у национальной сборной не будет возможности сыграть с командой России в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:РФСФутболСборная России По Футболу

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