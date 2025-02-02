Александр Дюков вновь возглавил Российский футбольный союз

Итоги конференции РФС не стали неожиданностью: Дюков был единственным кандидатом на пост главы РФС, получив поддержку всех делегатов.

По словам Дюкова, РФС продолжит работу по возвращению наших сборных команд к официальным международным соревнованиям.



Александр Дюков возглавляет Российский футбольный союз с февраля 2019 года. На этот раз его кандидатуру выдвинули 77 организаций-членов РФС, что подчеркивает высокий уровень доверия к его руководству. Примечательно, что, как и четыре года назад, выборы прошли на безальтернативной основе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Новый срок Дюкова на посту президента РФС продлится до 2029 года. По уставу РФС президент организации может занимать пост не более трех четырехлетних сроков. Таким образом, в феврале 2029 года у Дюкова будет последняя возможность избраться на новый срок.

