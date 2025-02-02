Александр Дюков вновь возглавил Российский футбольный союз
В воскресенье в Москве состоялась внеочередная конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой действующий президент организации Александр Дюков был единогласно переизбран на новый четырехлетний срок. Об этом сообщают РИА Новости.
Итоги конференции РФС не стали неожиданностью: Дюков был единственным кандидатом на пост главы РФС, получив поддержку всех делегатов.
По словам Дюкова, РФС продолжит работу по возвращению наших сборных команд к официальным международным соревнованиям.
Александр Дюков возглавляет Российский футбольный союз с февраля 2019 года. На этот раз его кандидатуру выдвинули 77 организаций-членов РФС, что подчеркивает высокий уровень доверия к его руководству. Примечательно, что, как и четыре года назад, выборы прошли на безальтернативной основе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Новый срок Дюкова на посту президента РФС продлится до 2029 года. По уставу РФС президент организации может занимать пост не более трех четырехлетних сроков. Таким образом, в феврале 2029 года у Дюкова будет последняя возможность избраться на новый срок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru