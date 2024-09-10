Оставили без медалей: Россия не сможет оспорить лишение первого места на Олимпиаде в Сочи
Петр Лидов заявил НСН, что оспаривать политические решения МОК и CAS сегодня не получится, так как санкции против России для Запада стали важнее спорта.
Россия не сможет оспорить лишение первого места на Олимпиаде в Сочи в ближайшее время, так как решение по медалям биатлонистов Устюгова и Слепцовой – это закономерное политическое решение, заявил НСН эксперт по спортивной медицине и антидопинговой безопасности Петр Лидов.
Апелляцию российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой отклонили. Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд CAS. Таким образом, все спортивные достижения Устюгова и Слепцовой с 2013 года аннулируются. Это касается и медалей, завоеванных на Олимпийских играх. Напомним, российская команда биатлонистов заняла первое место в эстафете на Олимпийских играх в Сочи, которые прошли в 2014 году. Теперь эту награду у россиян отберут. Лидов уверен, что подобные инсинуации ожидаемы и не имеют никакого значения для России.
«Олимпийское движение захлестнула политика. То санкционное давление, которое оказывается на Россию, пример того, как материальные ценности взяли верх над духовными. Международный олимпийский комитет стал уязвимой организацией, ушел от Олимпийской хартии, которая является святыней спорта, учит любви, добрососедству, сотрудничеству. Лишение медалей – это частные истории сегодняшнего дня. Пройдет время, это все вернется на круги своя. Задача России в данной ситуации очень спокойно относиться к такого рода инсинуациям. Да, лишают медалей, мы на Олимпиаде в Сочи формально будем не первые. Но это не имеет никакого значения на сегодняшний день», - рассказал он.
Лидов призвал объединяться со странами, для которых по-прежнему важны олимпийские принципы, только так можно противостоять МОК.
«История Олимпийских игр в цифровом формате и так искажена благодаря западным системам вещания. Тысячи искажений, история меняется, эти факторы мы знаем и учитываем, надо спокойнее к ним относиться. Нужно отвечать именно с политической точки зрения на этот вопрос, потому что другой плоскости не осталось. Над Олимпийской хартией нависла угроза уничтожения. Россия должна взять на себя это, сформировать новый центр силы и защитить Олимпийскую хартию, объединив страны, которые в ней нуждаются. А таких стран много – и Южная Америка, и Африка, и Азия, мы готовы противостоять МОК», - подытожил собеседник НСН.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все спортивные достижения российской бегуньи Татьяны Томашовой за период с июня 2012 года по январь 2015 года. Это решение включает лишение всех наград, в том числе серебряной медали, которую спортсменка завоевала на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, напоминает «Радиоточка НСН».
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