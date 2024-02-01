Бердыев покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо»

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера выступающего в Первой лиге футбольного клуба «Динамо» (Махачкала).

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Как сообщает пресс-служба команды, решение об отставке было принято самим специалистом. Уточняется, что соответствующий пункт, позволяющий отказаться от сотрудничества в любой момент, был прописан в контракте.

«ФК «Динамо» уважает решение Курбана Бекиевича и благодарит за проделанную работу», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что до назначения нового главного тренера 71-летний специалист продолжит готовить клуб к весенней части сезона-2023/24.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет команду по завершении сезона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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