Бердыев покинул иранский «Трактор» после предложения из России
Футбольный специалист Курбан Бердыев попросил руководство иранского «Трактора» освободить его от должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление иранского клуба.
Как отмечается, решение 70-летнего тренера связано с перспективами возвращения к работе в российском футболе.
Бердыев был назначен на должность главного тренера «Трактора» в июне 2022 года, заняв также пост технического директора клуба.
Ранее он работал в российских «Рубине» и «Ростове». Команду из столицы Татарстана дважды приводил к золотым медалям чемпионата России.
Ранее по данным ряда СМИ, Бердыев может стать новым главным тренером сборной России по футболу, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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