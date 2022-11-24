Бердыев покинул иранский «Трактор» после предложения из России

Футбольный специалист Курбан Бердыев попросил руководство иранского «Трактора» освободить его от должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление иранского клуба.

Как отмечается, решение 70-летнего тренера связано с перспективами возвращения к работе в российском футболе.