Бензема получил условный срок по делу Вальбуэна

По версии следствия, нападающий мадридского «Реала» выступал посредником и уговаривал полузащитника «Олимпиакоса» заплатить вымогателям, которые грозили опубликовать видеозапись с интимным содержанием.

Суд приговорил Бензема к году лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере €75 тысяч. При этом футболист на заседании не присутствовал по причине подготовки к матчу Лиги чемпионов, а его адвокат заявил, что приговор будет обжалован.

Ранее журнал France Football объявил имена первых претендентов на получение приза «Золотой мяч». В список, кроме Бензема, попали нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл.

