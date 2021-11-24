Бензема получил условный срок по делу Вальбуэна
Суд в Версале признал французского футболиста Карима Бензема виновным по делу о шантаже, потерпевшим по которому проходит его партнёр по сборной Франции Матьё Вальбуэна, сообщает Reuters.
По версии следствия, нападающий мадридского «Реала» выступал посредником и уговаривал полузащитника «Олимпиакоса» заплатить вымогателям, которые грозили опубликовать видеозапись с интимным содержанием.
Суд приговорил Бензема к году лишения свободы условно, а также обязал его выплатить штраф в размере €75 тысяч. При этом футболист на заседании не присутствовал по причине подготовки к матчу Лиги чемпионов, а его адвокат заявил, что приговор будет обжалован.
Ранее журнал France Football объявил имена первых претендентов на получение приза «Золотой мяч». В список, кроме Бензема, попали нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл.
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