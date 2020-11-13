«Дзюбагейт» и топ-3 самых громких вымогательств в России

В марте 2018 года Никулинский суд города Москвы вынес обвинительный приговор Захарию Калашову, он же Шакро Молодой. Его приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Шакро и его подельникам вменили два эпизода вымогательства.

По данным следствия, в декабре 2015 года преступники прибыли в ресторан на Рочдельской улице в Москве и под угрозой расправы потребовали у владелицы 8 миллионов рублей. История тогда вылилась в перестрелку в полукилометре от Дома Правительства РФ.

А в период с июня 2015 по август 2016 года они же вымогали 10 миллионов рублей у генерального директора ООО «Норднефтегаз».

Таким образом, по сумме двух эпизодов – 15 миллионов рублей. Третье место нашего антирейтинга.

ДАЙ МИЛЛИОН! БИТКОИНОВ