«Дзюбагейт» и топ-3 самых громких вымогательств в России
НСН вспоминает наиболее громкие инциденты, связанные с обвинениями в вымогательстве за последние 5 лет.
Скандал с публикацией интимного видео известного футболиста Артема Дзюбы стал предметом изучения ФСБ РФ после того, как стало известно, что спортсмен стал жертвой шантажиста. Сообщается, что у Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов в обмен на обещание не публиковать видео. Личность шантажиста известна и самому футболисту, и правоохранительным органам. По данным СМИ, Дзюба встречался с ним и записал состоявшийся разговор. Историей с вымогательством занялся центральный аппарат ФСБ, куда спортсмен обратился в неофициальном порядке.
Само по себе вымогательство зачастую очень тесно граничит с мошенничеством, шантажом и взяточничеством. НСН вспоминает наиболее громкие инциденты, связанные с обвинениями в вымогательстве, за последние 5 лет.
А В РЕСТОРАНЕ…
В марте 2018 года Никулинский суд города Москвы вынес обвинительный приговор Захарию Калашову, он же Шакро Молодой. Его приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Шакро и его подельникам вменили два эпизода вымогательства.
По данным следствия, в декабре 2015 года преступники прибыли в ресторан на Рочдельской улице в Москве и под угрозой расправы потребовали у владелицы 8 миллионов рублей. История тогда вылилась в перестрелку в полукилометре от Дома Правительства РФ.
А в период с июня 2015 по август 2016 года они же вымогали 10 миллионов рублей у генерального директора ООО «Норднефтегаз».
Таким образом, по сумме двух эпизодов – 15 миллионов рублей. Третье место нашего антирейтинга.
ДАЙ МИЛЛИОН! БИТКОИНОВ
Меньше месяца назад во Втором западном военном суде началось рассмотрение резонансного дела в отношении двух следователей центрального аппарата ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колобова.
Обвиняемые были задержаны с поличным весной 2019 года за вымогательство одного миллиона биткоинов у семьи бывшего генерального директора издательства «Известия» Эраста Галумова, в отношении которого они вели расследование. По курсу 2019 года сумма составила 65 миллионов рублей. Второе место.
МОЖНО АКЦИЯМИ
На первое место с большим отрывом вышла группа высокопоставленных чиновников Кемеровской области. В ноябре 2016 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вымогательстве на 1 миллиард рублей. Фигурантами дела стали руководитель Следственного управления СК России по Кемеровской области Сергей Калинкин, заместители губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко и другие лица.
По данным следствия, подозреваемые по предварительному сговору вымогали у Антона Цыганкова принадлежащие ему 51% акций АО «Разрез «Инской». Рыночная стоимость этих акций составляет не менее 1 миллиарда рублей.
Суд длится уже третий год.
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