«Бенфика», «Мальмё» и «Янг Бойз» вышли в групповой этап Лиги Чемпионов
«Бенфика» (Португалия), «Мальмё» (Швеция) и «Янг Бойз» (Швейцария) вышли в групповой этап Лиги Чемпионов после ответных матчей раунда плей-офф.
«Мальмё» проиграл в ответном матче «Лудогорцу» (Болгария) со счетом 1:2, однако прошел в групповой этап благодаря победе в первом матче (2:0).
«Янг Бойз» в гостях одержал победу в матче против «Ференцварош" (Венгрия) со счетом 3:2.
Ответный матч «Бенфики» с ПСВ закончился ничьей - 0:0, однако победа в первом матче (2:1) обеспечила португальской команде выход в групповой этап.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Движение «Талибан»* запретило вывоз долларов и исторических памятников из Афганистана
- Airbnb временно бесплатно разместит 20 тысяч афганских беженцев
- Страны Запада создадут фонд для противодействия влиянию РФ на Украине
- «Бенфика», «Мальмё» и «Янг Бойз» вышли в групповой этап Лиги Чемпионов
- Представитель талибов заявил о хороших отношениях с РФ и Китаем
- Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Астраханской области
- «Чудо, а не погода». Синоптик пообещал россиянам продолжение лета
- Порошенко подозревает Зеленского в причастности к нападению в центре Киева
- Байден на встрече G7 не исключил продления миссии США в Афганистане
- Против санитаров, избивших пациентку в Ярославской психбольнице, завели дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru