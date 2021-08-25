«Бенфика», «Мальмё» и «Янг Бойз» вышли в групповой этап Лиги Чемпионов

«Бенфика» (Португалия), «Мальмё» (Швеция) и «Янг Бойз» (Швейцария) вышли в групповой этап Лиги Чемпионов после ответных матчей раунда плей-офф.

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«Мальмё» проиграл в ответном матче «Лудогорцу» (Болгария) со счетом 1:2, однако прошел в групповой этап благодаря победе в первом матче (2:0).

«Янг Бойз» в гостях одержал победу в матче против «Ференцварош" (Венгрия) со счетом 3:2.

Ответный матч «Бенфики» с ПСВ закончился ничьей - 0:0, однако победа в первом матче (2:1) обеспечила португальской команде выход в групповой этап.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Лига ЧемпионовФутбол
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