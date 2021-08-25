«Бенфика», «Мальмё» и «Янг Бойз» вышли в групповой этап Лиги Чемпионов

«Мальмё» проиграл в ответном матче «Лудогорцу» (Болгария) со счетом 1:2, однако прошел в групповой этап благодаря победе в первом матче (2:0).



«Янг Бойз» в гостях одержал победу в матче против «Ференцварош" (Венгрия) со счетом 3:2.



Ответный матч «Бенфики» с ПСВ закончился ничьей - 0:0, однако победа в первом матче (2:1) обеспечила португальской команде выход в групповой этап.

