Белорусская легкоатлетка Тимановская прибыла в Польшу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская прилетела в Варшаву, сообщает ТАСС, ссылаясь на сведения портала Flightradar24.

Самолет польской авиакомпании LOT со спортсменкой на борту, выполнявший рейс Вена - Варшава, приземлился в аэропорту польской столицы.

Ранее СМИ сообщали, что спортсменка, которая должна была отправиться из Токио в Варшаву, в последний момент сменила рейс и отправится в Вену. По предварительной информации, решение сменить курс приняли сотрудники посольства Польши из-за нескольких иностранных журналистов, летевших тем же рейсом.

Напомним, Тимановская раскритиковала спортивное руководство Белоруссии за то, что они самовольно решили включить ее в эстафету 4 по 400 метров на Олимпийских Играх в Токио. Белорусский олимпийский комитет отозвал заявку на участие бегуньи в Играх. Позже Тимановская сообщила, что после критики властей её попытались насильно вывезти из Токио, обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет и попросила политического убежища в Польше. Спортсменка 2 августа получила польскую гуманитарную визу.





