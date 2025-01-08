Белоруссия обратилась к России для проведения матча футбольных сборных

Сборные России и Белоруссии по футболу могут провести товарищеский матч в июне. Об этом рассказал первый зампредседателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич в беседе с РИА Новости.

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По его словам, федерация направила Российскому футбольному союзу предложение о проведении игры.

«Готовы рассмотреть вариант с проведением матча на новом стадионе в Минске», — отметил Василевич.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что в первой половине 2025 года национальная футбольная сборная сыграет с соперниками из Европы.

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ФОТО: РИА Новости
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