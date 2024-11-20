В Уругвае рассказали о договоренности по товарищескому матчу со сборной России
Уругвай и Россия достигли устной договоренности о проведении товарищеского матча между футбольными сборными двух стран в ноябре 2025 года. Об этом заявил глава Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо в беседе с Sport24.
Как отметил Алонсо, переговоры с Российским футбольным союзом продолжаются.
«Есть договоренности организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года», — указал глава ассоциации.
Вместе с тем Алонсо отметил, что никакие документы и соглашения еще не подписаны.
Ранее сборная России по футболу провела товарищеский матч с командой из Сирии, россияне разгромили соперников со счетом 4:0, напоминает «Свободная пресса».
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