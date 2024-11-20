Уругвай и Россия достигли устной договоренности о проведении товарищеского матча между футбольными сборными двух стран в ноябре 2025 года. Об этом заявил глава Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо в беседе с Sport24.

Как отметил Алонсо, переговоры с Российским футбольным союзом продолжаются.

«Есть договоренности организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года», — указал глава ассоциации.

Вместе с тем Алонсо отметил, что никакие документы и соглашения еще не подписаны.

Ранее сборная России по футболу провела товарищеский матч с командой из Сирии, россияне разгромили соперников со счетом 4:0, напоминает «Свободная пресса».

