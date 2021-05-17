Белоруссию лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году

Международный союз биатлонистов (IBU) перенес в Финляндию этап Кубка мира по биатлону, который должен был состояться в Белоруссии в марте 2022 года. Об этом говорится на сайте IBU.

Решение о переносе принял исполнительный комитет на фоне текущей ситуации в Белоруссии.