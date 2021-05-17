Белоруссию лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году

Международный союз биатлонистов (IBU) перенес в Финляндию этап Кубка мира по биатлону, который должен был состояться в Белоруссии в марте 2022 года. Об этом говорится на сайте IBU.

Решение о переносе принял исполнительный комитет на фоне текущей ситуации в Белоруссии.

Белоруссию лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году

В результате первые два этапа Кубка мира в ноябре и декабре этого года состоятся в шведском Эстерсунде. Ранее предполагалось, что стартовый этап примет финский Контиолахти.

В феврале Международная федерация хоккея лишила Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года из-за того, что страна не может гарантировать безопасность международного соревнования, сообщает телеканал «360». Турнир решено провести в Латвии.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:БиатлонБелоруссия
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