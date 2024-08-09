Бегунов сборной США дисквалифицировали в эстафете 4 по 100 метров на Олимпиаде
На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже бегунов сборной США дисквалифицировали за ошибку во время эстафеты 4x100 метров, сообщает РИА Новости.
Американская команда была дисквалифицирована из-за ошибки в передаче эстафеты после первого этапа между Кристианом Коулманом и Кеннетом Беднареком. В соревнованиях сборная США выступала без олимпийского чемпиона на дистанции 100 метров Ноа Лайлса, который заболел коронавирусом.
Золотую медаль выиграла сборная Канады, серебро досталось спортсменам из ЮАР, а бронзу завоевала команда Великобритании.
Олимпийские игры проходят с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях выступают 15 российских атлетов: семь теннисистов, три спортсмена в гребле на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна прыгунья на батуте и один пловец. По решению Международного олимпийского комитета (МОК), эти спортсмены участвуют под нейтральным флагом и без гимна, а их медали не учитываются в официальной медальной таблице, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru