Бегунов сборной США дисквалифицировали в эстафете 4 по 100 метров на Олимпиаде

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже бегунов сборной США дисквалифицировали за ошибку во время эстафеты 4x100 метров, сообщает РИА Новости.

Американская команда была дисквалифицирована из-за ошибки в передаче эстафеты после первого этапа между Кристианом Коулманом и Кеннетом Беднареком. В соревнованиях сборная США выступала без олимпийского чемпиона на дистанции 100 метров Ноа Лайлса, который заболел коронавирусом.