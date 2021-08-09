Баженов: Олимпийским в играх осталось только название
Российская сборная на прошедшей Олимпиаде вошла в пятерку лучших команд, несмотря на давление со стороны антидопингового контроля. Журналист Тимофей Баженов предложил проводить альтернативные соревнования, подобные Играм Доброй Воли 1986 года, если прессинг в отношении России не прекратится.
«На примере Токийской Олимпиады мы видим, как событие, призванное объединять мировые державы и быть примером этичного спортивного поведения, превратилось в источник раздора и скандалов. Возникла потребность в проведении честных спортивных игр без возможности красть чужие победы, притворяясь женщиной, или жульничать с «терапевтическими исключениями», как это происходит с американскими гимнастками», - поделился он.
При этом тележурналист подчеркнул влияние Антидопингового агентства США на официальную позицию олимпийского комитета. Баженов уверен, что к российский спортсменам предъявляются завышенные требования, а другим зарубежным спортсменам разрешено использовать запрещенные вещества в «терапевтических целях».
Журналист отметил, что соревнование перестает быть легитимным, когда кому-либо дается необоснованное преимущество, такая политика уничтожает мировой спорт в целом.
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