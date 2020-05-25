Баскетбольная Евролига не будет возобновлять сезон

Текущий сезон баскетбольной Евролиги не будет доигран из-за ситуации с коронавирусом. Об этом проинформировала пресс-служба турнира, передает ТАСС. Решение принято по итогам заседания руководства Евролиги.

Накануне в ходе видеоконференции с участием игроков и руководства турнира подавляющее большинство спортсменов высказались против возобновления сезона. В онлайн-совещании приняли участие 36 представителей 18 команд — капитаны и по одному ветерану.

Матчи баскетбольной Евролиги были прерваны после 28 туров регулярного чемпионата из 34. Россию в турнире представляли действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

