Баскетбольная Евролига не будет возобновлять сезон
Текущий сезон баскетбольной Евролиги не будет доигран из-за ситуации с коронавирусом. Об этом проинформировала пресс-служба турнира, передает ТАСС. Решение принято по итогам заседания руководства Евролиги.
Накануне в ходе видеоконференции с участием игроков и руководства турнира подавляющее большинство спортсменов высказались против возобновления сезона. В онлайн-совещании приняли участие 36 представителей 18 команд — капитаны и по одному ветерану.
Матчи баскетбольной Евролиги были прерваны после 28 туров регулярного чемпионата из 34. Россию в турнире представляли действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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