Баскетболисты ЦСКА одержали четвертую победу подряд в Евролиге

25 октября 201923:23

Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграли немецкую "Альбу" в матче четвертого тура Евролиги. Об этом сообщает Интерфакс.

Счет игры составил 82:66 (17:15, 22:19, 22:8, 21:24) в пользу армейцев. Встреча команд прошла в Германии.

Как отмечает агентство, для ЦСКА это четвертая победа подряд, на данный момент клуб занимает первую позицию в турнирной таблице.

Армейцы также является действующими чемпионами Евролиги. Ранее президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о победе команды в Евролиге.


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