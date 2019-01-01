Президент баскетбольного ЦСКА рассказал о победе команды в Евролиге

В воскресенье, 19 мая, баскетбольный столичный клуб ЦСКА одержал победу над турецким «Эфесом» в финале Евролиги со счетом 91:83. Такое достижение стало четвертым в новом формате. Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал телеканалу «360» о том, как клуб пришел к триумфу и пережил ночь после него.

Он рассказал, что во время матча очень сильно волновался, несмотря на то, что ход игры финальной встречи контролировал ЦСКА.

«Один товарищ сказал мне, что я дважды молодец. Потому что выиграл и не получил инфаркт во время матча», — рассказал Ватутин.

По его словам, в финале могло произойти все, что угодно. Президент отметил, что «Эфес» — достойная команда. Они играли безо всякого давления. С этим и было связано волнение Ватутина.

Президент баскетбольного ЦСКА рассказал, что перед клубом теперь стоят серьезные вопросы по новым контрактам игроков и тренера. Он отметил, что задачи клуба на следующий сезон будут ставиться после того, как пройдет комплектация состава.

