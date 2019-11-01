Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в Евролиге
1 ноября 201922:11
Баскетбольный клуб ЦСКА выиграли матч с петербургским "Зенитом" в шестом туре Евролиги. Об этом сообщает Интерфакс.
Счет встречи составил 87:70 (26:15, 22:22, 13:22, 26:11) в пользу армейцев.
По данным агентства, на счету у ЦСКА 5 побед и 1 поражение. Клуб, который является действующим чемпионом Евролиги, на данный момент находится на втором месте в турнирной таблице.
В свою очередь «Зенит», впервые принимающий участие в чемпионате, имеет на своем счету 2 победы и 4 поражения. Клуб занимает 15-ю строчку таблицы.
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