Баскетболисты ЦСКА обыграли «Зенит» в Евролиге

Счет встречи составил 87:70 (26:15, 22:22, 13:22, 26:11) в пользу армейцев.

По данным агентства, на счету у ЦСКА 5 побед и 1 поражение. Клуб, который является действующим чемпионом Евролиги, на данный момент находится на втором месте в турнирной таблице.

В свою очередь «Зенит», впервые принимающий участие в чемпионате, имеет на своем счету 2 победы и 4 поражения. Клуб занимает 15-ю строчку таблицы.



