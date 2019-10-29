Известные спортсмены проведут мастер-классы в столичных школах

Образовательный проект «Урок с чемпионом» запущен в школах российской столицы. Об этом сегодня сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Ученики смогут принять участие в мастер-классах по баскетболу, гандболу и мини-футболу.

Как уточняет АГН «Москва», занятия проведут чемпион Олимпиады Денис Кривошлыков, чемпионка Европы Оксана Рахматулина, игрок баскетбольного клуба МБА Никита Баринов, а также участник сборной России по мини-футболу Ромуло Алвес Нобре.

Мастер-классы будут организованы до апреля будущего года включительно. Известные спортсмены расскажут о своем пути к спортивному успеху, а также о том, что спорт значит в их жизни. Инициатором проекта стал Центр патриотического воспитания и школьного спорта.

