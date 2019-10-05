Баскетболисты ЦСКА обыграли «Валенсию» в матче Евролиги
Московский ЦСКА победил испанскую "Валенсию" в баскетбольном матче первого тура Евролиги.
Как сообщает Интерфакс, встреча команд прошла в Валенсии. Игра завершилась со счетом 96:71 (24:17, 26:21, 26:16, 20:17) в пользу ЦСКА.
Армейцы является действующими чемпионами Евролиги, отмечает агентство.
В июле стало известно, что женская сборная России по баскетболу выбыла из борьбы за медали чемпионата Европы. В выпуске НСН экс-главный тренер сборной России по баскетболу Борис Соколовский рассказал, что нужно делать клубным наставникам, чтобы национальная команда не проваливала международные турниры.
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