Евроразгром. Баскетболистки сборной России провалили чемпионат Европы
В этом выпуске НСН экс-главный тренер сборной России по баскетболу рассуждает, что нужно делать клубным наставникам, чтобы национальная команда не проваливала международные турниры.
Сборная России выбыла из борьбы за медали женского чемпионата Европы по баскетболу, уступив Испании, но борьба еще предстоит. Впрочем, обо все по порядку.
На нынешнее европейское первенство российскую команду повез немецкий специалист Олаф Ланге, известный по работе с клубом УГМК. Но тренировать клуб, куда вливаются миллионы и приглашаются все лучшие игроки мира, и сборную, где играть нужно только российским составом - это разные вещи. Пока у Ланге собрать единый коллектив получается со скрипом. Впрочем, проблема не только в личности тренера, в этом в эфире НСН заявил бывший главный наставник женской сборной России Борис Соколовский.
«У нас хорошая команда, сильные игроки, тренер. Но команда строится не один сезон, у Олафа Ланге не было этого времени. Но я всегда стоял на позиции, чтобы наши девчонки играли, особенно в решающих моментах престижных турниров: Евролиги той же, Премьер-лиги, которую считаю одной из сильнейших. Что касается владельцев клубов. То они в праве не хотеть ездить на «Жигулях», можно купить себе любую престижную модель. Но водителя-то возьмите русского. Хотелось бы, чтобы наши девочки получали больше игровой практики», - считает Соколовский.
Самое удивительное в истории с российским баскетболом в том, что у нас действительно очень много талантливых игроков, наши детские, юношеские, юниорские команды блистательно играют на мировых первенствах, но подходя ко взрослому спорту, игроки оказываются не у дел. Давать им время в клубах, чтобы они начали играть на таком же высоком уровне, тренеры не хотят, да и не могут. Об этом тоже рассказал НСН экс-тренер национальной команды Борис Соколовский.
«Когда девушки идут в клубы, они присаживаются на скамейку. Владельцы клубов – это жестокий закон спорта – не хотят ждать, когда наши игроки достигнут уровня высшего спортивного мастерства. Они хотят результат сейчас и сразу. Корень зла в том, что легионеры получают лучшее игровое время. Этим мы лишаем достойной практики лучших наших игроков», - считает Соколовский.
Проигран бой – не проиграна битва. Мы, уступив Испании в четвертьфинале, из борьбы за медали выбыли, но на кону еще и олимпийские лицензии. По данным новостного агрегатора СМИ-2 это главное сообщение часа. Сейчас известны 4 из 12 участников Игр в Токио: это Испания, Великобритания, Япония (страна-хозяйка) и США (чемпион мира-2018)
За оставшиеся 8 путевок поборются 14 команд, в том числе 6 лучших сборных по итогам Евробаскета-2019.
Проигравшие в четвертьфиналах проведут еще по одному матчу — за попадание в олимпийскую квалификацию. Наш матч против команды Швеции начнется в 16 часов.
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