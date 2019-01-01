Евроразгром. Баскетболистки сборной России провалили чемпионат Европы

Сборная России выбыла из борьбы за медали женского чемпионата Европы по баскетболу, уступив Испании, но борьба еще предстоит. Впрочем, обо все по порядку.

На нынешнее европейское первенство российскую команду повез немецкий специалист Олаф Ланге, известный по работе с клубом УГМК. Но тренировать клуб, куда вливаются миллионы и приглашаются все лучшие игроки мира, и сборную, где играть нужно только российским составом - это разные вещи. Пока у Ланге собрать единый коллектив получается со скрипом. Впрочем, проблема не только в личности тренера, в этом в эфире НСН заявил бывший главный наставник женской сборной России Борис Соколовский.

«У нас хорошая команда, сильные игроки, тренер. Но команда строится не один сезон, у Олафа Ланге не было этого времени. Но я всегда стоял на позиции, чтобы наши девчонки играли, особенно в решающих моментах престижных турниров: Евролиги той же, Премьер-лиги, которую считаю одной из сильнейших. Что касается владельцев клубов. То они в праве не хотеть ездить на «Жигулях», можно купить себе любую престижную модель. Но водителя-то возьмите русского. Хотелось бы, чтобы наши девочки получали больше игровой практики», - считает Соколовский.