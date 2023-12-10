Баскетболиста «Зенита» Карасева унесли на носилках во время матча с ЦСКА

Баскетболист столкнулся с игроком московского ЦСКА Самсоном Руженцевым. Пострадавшего унесли на носилках.

Карасеву 30 лет. В России он играл за подмосковные «Химки» и «Триумф». В американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступал за «Бруклин».

Ранее сообщалось, что российского баскетболиста и чемпиона Европы 2007 года Никиту Шабалкина избили в Московской области. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сообщает «Радиоточка НСН».

