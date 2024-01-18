Баскетболиста ЦСКА Курбанова дисквалифицировали на три месяца за кокаин
Баскетболиста ЦСКА Никиту Курбанова дисквалифицировали на три месяца из-за обнаружения кокаина в допинг-пробе. Об этом сообщает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Отмечается, что в пробе Курбанова нашли запрещенную субстанция класса S6a (кокаин). Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с даты вынесения решения — 10 января 2024 года. При этом будет зачтен отбытый срок временного отстранения Курбанова с 20 октября прошлого года. Таким образом дисквалификация завершится уже 19 января.
В октябре прошлого года Курбанов приостановил карьеру. В ЦСКА отмечали, что 37-летний баскетболист принял такое решение по личным причинам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru