Баскетболиста ЦСКА Курбанова дисквалифицировали на три месяца за кокаин

Отмечается, что в пробе Курбанова нашли запрещенную субстанция класса S6a (кокаин). Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с даты вынесения решения — 10 января 2024 года. При этом будет зачтен отбытый срок временного отстранения Курбанова с 20 октября прошлого года. Таким образом дисквалификация завершится уже 19 января.

В октябре прошлого года Курбанов приостановил карьеру. В ЦСКА отмечали, что 37-летний баскетболист принял такое решение по личным причинам, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

