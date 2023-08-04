Баскетболист Алексей Швед покинул ЦСКА
Баскетболист Алексей Швед заявил, что покинул ЦСКА, сообщает издание «Спорт-Экспресс».
По словам 34-летнего защитника, президент армейского клуба Андрей Ватутин сказал ему, что из-за сокращения бюджета клуба не может ничего предложить.
Швед отметил, что у него нет обид на решение руководства ЦСКА.
«Я отыграл в клубе два года. Да, мы не взяли титулы, но было много хороших матчей - яркий финал с петербургским "Зенитом" с полными трибунами на всех играх, побили рекорд ЦСКА по количеству побед в регулярном чемпионате», - рассказал баскетболист.
Алексей Швед – четырехкратный победитель чемпионата России и обладатель кубка Евролиги в составе ЦСКА. Как член национальной сборной страны бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпионата Европы-2011.
Ранее баскетболиста Шведа выписали из больницы после избиения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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