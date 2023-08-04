Баскетболист Алексей Швед покинул ЦСКА

Швед отметил, что у него нет обид на решение руководства ЦСКА.

«Я отыграл в клубе два года. Да, мы не взяли титулы, но было много хороших матчей - яркий финал с петербургским "Зенитом" с полными трибунами на всех играх, побили рекорд ЦСКА по количеству побед в регулярном чемпионате», - рассказал баскетболист.

Алексей Швед – четырехкратный победитель чемпионата России и обладатель кубка Евролиги в составе ЦСКА. Как член национальной сборной страны бронзовый призер Олимпиады-2012 и чемпионата Европы-2011.

Ранее баскетболиста Шведа выписали из больницы после избиения, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



