«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в чемпионате Испании

Как отмечает Интерфакс, игра изначально была назначена на конец октября, однако ее перенесли из-за протестов в каталонской столице.

По информации РИА Новости, тем не менее в Барселоне с началом матча начались протесты. В частности, на матче болельщики сканировали политические лозунги и демонстрировали плакаты на английском языке "Испания, сядь и поговори" и "Свобода". Отмечается, что митингующие таким образом намерены привлечь внимание международной общественности, поскольку матч между двумя самыми известными командами транслируют во многих странах мира.

