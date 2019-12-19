«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в чемпионате Испании

19 декабря 201900:37

Мадридский «Реал» и каталонский клуб «Барселона» сыграли вничью по итогам матча 10-го тура чемпионата Испании.

Матч состоялся в Барселоне, счет игры составил 0:0. Обе команды занимают первую строчку в турнирной таблице с 36 очками, однако «Барселона» находится впереди по дополнительным показателям.

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Как отмечает Интерфакс, игра изначально была назначена на конец октября, однако ее перенесли из-за протестов в каталонской столице.

По информации РИА Новости, тем не менее в Барселоне с началом матча начались протесты. В частности, на матче болельщики сканировали политические лозунги и демонстрировали плакаты на английском языке "Испания, сядь и поговори" и "Свобода". Отмечается, что митингующие таким образом намерены привлечь внимание международной общественности, поскольку матч между двумя самыми известными командами транслируют во многих странах мира.

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