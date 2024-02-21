«Барселона» больше всех в Европе заработала на продаже формы и атрибутики
«Барселона» заработала в 2023 году больше всех клубных футбольных команд Европы на продаже своим фанатам формы и атрибутики, сообщает газета Mundo Deportivo со ссылкой на отчет УЕФА.
Прибыль каталонцев составила около €179 млн, что стало новым рекордом. На втором месте оказался мадридский «Реал». В активе королевского клуба по итогам 2023 года €155 млн. Тройку лидеров замкнула мюнхенская «Бавария» с показателем в €147 млн.
В десятку лучших клубов по продажам формы и атрибутики вошли также «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Арсенал», «Челси», «Ювентус» и «Тоттенхэм».
Ранее стало известно, что новую форму сборной России по футболу представят 6 марта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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