«Барселона» больше всех в Европе заработала на продаже формы и атрибутики

«Барселона» заработала в 2023 году больше всех клубных футбольных команд Европы на продаже своим фанатам формы и атрибутики, сообщает газета Mundo Deportivo со ссылкой на отчет УЕФА.

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Прибыль каталонцев составила около €179 млн, что стало новым рекордом. На втором месте оказался мадридский «Реал». В активе королевского клуба по итогам 2023 года €155 млн. Тройку лидеров замкнула мюнхенская «Бавария» с показателем в €147 млн.

В десятку лучших клубов по продажам формы и атрибутики вошли также «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Арсенал», «Челси», «Ювентус» и «Тоттенхэм».

Ранее стало известно, что новую форму сборной России по футболу представят 6 марта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Барселона - Пари-Сен-Жермен
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