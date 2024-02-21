«Барселона» больше всех в Европе заработала на продаже формы и атрибутики

Прибыль каталонцев составила около €179 млн, что стало новым рекордом. На втором месте оказался мадридский «Реал». В активе королевского клуба по итогам 2023 года €155 млн. Тройку лидеров замкнула мюнхенская «Бавария» с показателем в €147 млн.

В десятку лучших клубов по продажам формы и атрибутики вошли также «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Арсенал», «Челси», «Ювентус» и «Тоттенхэм».

Ранее стало известно, что новую форму сборной России по футболу представят 6 марта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

