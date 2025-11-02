«Балтика» обыграла «Ахмат» в 14-м туре РПЛ и поднялась на четвертое место
Калининградская «Балтика» одержала победу над грозненским «Ахматом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча на домашнем стадионе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Голы на 9-й и 52-й минутах забили Максим Петров и Сергей Пряхин соответственно. На 60-й минуте нападающий гостей Георгий Мелкадзе получил красную карточку и был удален с поля.
Подопечные Андрея Талалаева набрали 27 очков и переместились на четвертую позицию в турнирной таблице. «Ахмат» с 16 очками занимает девятое место и продлил серию без побед в чемпионате и Кубке России до шести игр подряд.
В следующем, 15-м туре 9 ноября «Балтика» дома примет «Краснодар», а команда Станислава Черчесова в тот же день сыграет на своем поле с московским «Спартаком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
