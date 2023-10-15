Журова назвала главу МОК Баха заложником политиков

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал заложником политиков. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

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«Бах является заложником политиков, даже если он нам и симпатизирует, ничего не может сделать», - полагает парламентарий.

Она допустила, что у политических кругов западных стран есть компромат на Баха, который они могут использовать против него. Также она считает, что главе МОК припоминают Олимпиаду в Сочи.

Министр спорта России Олег Матыцин ранее отметил, что решение МОК об отстранении Олимпийского комитета РФ демонстрирует его полную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ОлимпиадаМОКСветлана Журова

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