Журова назвала главу МОК Баха заложником политиков

«Бах является заложником политиков, даже если он нам и симпатизирует, ничего не может сделать», - полагает парламентарий.

Она допустила, что у политических кругов западных стран есть компромат на Баха, который они могут использовать против него. Также она считает, что главе МОК припоминают Олимпиаду в Сочи.

Министр спорта России Олег Матыцин ранее отметил, что решение МОК об отстранении Олимпийского комитета РФ демонстрирует его полную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, передает «Радиоточка НСН».

