Журова назвала главу МОК Баха заложником политиков
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах стал заложником политиков. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.
«Бах является заложником политиков, даже если он нам и симпатизирует, ничего не может сделать», - полагает парламентарий.
Она допустила, что у политических кругов западных стран есть компромат на Баха, который они могут использовать против него. Также она считает, что главе МОК припоминают Олимпиаду в Сочи.
Министр спорта России Олег Матыцин ранее отметил, что решение МОК об отстранении Олимпийского комитета РФ демонстрирует его полную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журова назвала главу МОК Баха заложником политиков
- Белый дом: Израиль частично возобновил подачу воды в сектор Газа
- В центре Москвы мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику кафе
- Пить или не пить? Российский рынок вина меняет структуру
- В Европарламенте заявили о невозможности Молдавии вступить в ЕС без Украины
- Второй самолет сообщением Владивосток – Чита совершил аварийную посадку
- «Хезболла» атаковала израильский патруль у поселения Эль-Манара
- Кадыров назвал своего сына Адама героем всех мусульман
- Никак не договорятся. Москва предлагает площадку для заключения мира между Арменией и Азербайджаном
- Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожит ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru