Бах: Причиной отстранения Олимпийского комитета РФ стали нарушения
Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за того, что РФ сильнее всех участников 55 мировых конфликтов нарушает Олимпийскую хартию. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Португалии.
По словам Баха, МОК и связанные с ним спортивные организации осуществляли деятельность на территории Украины, поэтому отстранение ОКР было неизбежно.
При этом Бах подчеркнул, что МОК не наказывает спортсменов за действия правительств или национальных олимпийских комитетов.
Ранее глава словенского правительства Роберт Голоб выразил благодарность Томасу Баху за допуск белорусских и российских спортсменов к выступлениям на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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