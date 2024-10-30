Бах: Причиной отстранения Олимпийского комитета РФ стали нарушения

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) из-за того, что РФ сильнее всех участников 55 мировых конфликтов нарушает Олимпийскую хартию. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Португалии.

По словам Баха, МОК и связанные с ним спортивные организации осуществляли деятельность на территории Украины, поэтому отстранение ОКР было неизбежно.

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При этом Бах подчеркнул, что МОК не наказывает спортсменов за действия правительств или национальных олимпийских комитетов.

Ранее глава словенского правительства Роберт Голоб выразил благодарность Томасу Баху за допуск белорусских и российских спортсменов к выступлениям на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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