Бадминтонистов из России и Белоруссии допустили к международным турнирам
Всемирная федерация бадминтона (BWF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.
В заявлении организации говорится, что бадминтонисты из России и Белоруссии, соответствующие критериям, смогут участвовать в международных турнирах с 26 февраля 2024 года.
«Решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов... является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности», - заключил президент BWF Поуль-Эрик Хёйер.
Ранее Международная федерация киберспорта вернула россиянам возможность выступать с национальным флагом и гимном, сообщает «Радиоточка НСН».
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