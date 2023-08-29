Бадминтонистов из России и Белоруссии допустили к международным турнирам

В заявлении организации говорится, что бадминтонисты из России и Белоруссии, соответствующие критериям, смогут участвовать в международных турнирах с 26 февраля 2024 года.

«Решение отменить дисквалификацию российских и белорусских спортсменов... является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по укреплению мира и солидарности», - заключил президент BWF Поуль-Эрик Хёйер.

Ранее Международная федерация киберспорта вернула россиянам возможность выступать с национальным флагом и гимном, сообщает «Радиоточка НСН».