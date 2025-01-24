Азербайджан обратился в МОК из-за некачественных медалей Игр-2024

Расследование было проведено после обращения спортсменов. Оказалось, что награды семерых азербайджанских олимпийцев, в том числе олимпийских чемпионов-дзюдоистов Идаята Гейдаров и Зелима Коцоева, потеряли свое качество.

Ранее спортсмены вернули более ста бракованных медалей после Олимпиады в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

