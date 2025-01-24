Азербайджан обратился в МОК из-за некачественных медалей Игр-2024
Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратился в Международный олимпийский комитет, чтобы вернуть медали Олимпиады-2024 года из-за их плохого качества, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу НОК.
Расследование было проведено после обращения спортсменов. Оказалось, что награды семерых азербайджанских олимпийцев, в том числе олимпийских чемпионов-дзюдоистов Идаята Гейдаров и Зелима Коцоева, потеряли свое качество.
Ранее спортсмены вернули более ста бракованных медалей после Олимпиады в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru