Автогонщик Квят проведет заезд против искусственного интеллекта в Японии

Автогонщик из России Даниил Квят проведет гонку против искусственного интеллекта на турнире «Супер-Формулы» в Японии. Заезд должен состояться в рамках заключительного этапа сезона, который пройдет на автодроме «Судзука» 9 и 10 ноября.

Как сообщили организаторы соревнований Квят выступит во второй день этапа. Соперником россиянина станет агрегат Гоночной лиги беспилотных автомобилей Абу-Даби (A2RL). Гонщик уже имеет опыт такого заезда – он оказался быстрее машины пол управлением ИИ в апреле 2024 года.