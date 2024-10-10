Автогонщик Квят проведет заезд против искусственного интеллекта в Японии
Автогонщик из России Даниил Квят проведет гонку против искусственного интеллекта на турнире «Супер-Формулы» в Японии. Заезд должен состояться в рамках заключительного этапа сезона, который пройдет на автодроме «Судзука» 9 и 10 ноября.
Как сообщили организаторы соревнований Квят выступит во второй день этапа. Соперником россиянина станет агрегат Гоночной лиги беспилотных автомобилей Абу-Даби (A2RL). Гонщик уже имеет опыт такого заезда – он оказался быстрее машины пол управлением ИИ в апреле 2024 года.
Даниилу Квяту 30 лет, его отец — Вячеслав Квят — предприниматель, бывший депутат парламента Башкирии, экс-глава республиканского филиала Российской партии жизни.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2014-2017 и 2019-2020 годах Квят-младший, известный под прозвищем «Торпеда», выступал в «Формуле-1» за команды «Торо Россо» и «Ред Булл». В 2022 году он стал первым представителем России, который принял участие в заездах Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) в США.
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