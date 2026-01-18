Австралийскому боксёру Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после боя с Цзю

Промоутерская компания No Limit Boxing, под чьим руководством выступает Зерафа, также объявила, что не намерена продлевать контракт со спортсменом.

Бой между Никитой Цзю и Майклом Зерафой за титул титул WBO International в первом среднем весе (до 72,6 кг) состоялся в Брисбене. Поединок был остановлен уже во втором раунде после столкновения спортсменов головами. После этого Зерафа отказался продолжать схватку, что вызвало резкое недовольство организаторов, промоутеров и телевизионщиков.

В профессиональной карьере Никиты Цзю на данный момент 11 побед (9 нокаутом), ни одного поражения и один бой, признанный несостоявшимся. Майкл Зерафа провёл значительно больше поединков. На его счету 34 победы (22 нокаутом), 5 поражений и один несостоявшийся бой.

В августе 2025 года японский боксер Хиромаса Уракава скончался от травм, полученных в бою со своим соотечественником Едзи Сайто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».