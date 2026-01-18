Австралийскому боксёру Зерафе грозит пожизненная дисквалификация после боя с Цзю
Австралийский боксёр Майкл Зерафа может быть пожизненно отстранён от профессионального бокса после инцидента в поединке против россиянина Никиты Цзю. Об этом сообщает издание Fox Sports.
Промоутерская компания No Limit Boxing, под чьим руководством выступает Зерафа, также объявила, что не намерена продлевать контракт со спортсменом.
Бой между Никитой Цзю и Майклом Зерафой за титул титул WBO International в первом среднем весе (до 72,6 кг) состоялся в Брисбене. Поединок был остановлен уже во втором раунде после столкновения спортсменов головами. После этого Зерафа отказался продолжать схватку, что вызвало резкое недовольство организаторов, промоутеров и телевизионщиков.
В профессиональной карьере Никиты Цзю на данный момент 11 побед (9 нокаутом), ни одного поражения и один бой, признанный несостоявшимся. Майкл Зерафа провёл значительно больше поединков. На его счету 34 победы (22 нокаутом), 5 поражений и один несостоявшийся бой.
В августе 2025 года японский боксер Хиромаса Уракава скончался от травм, полученных в бою со своим соотечественником Едзи Сайто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
