Авиакомпания проводит расследование после инцидента с Хабибом Нурмагомедовым

Американская авиакомпания проводит расследование инцидента с участием российского бойца смешанных единоборств, экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил представитель пресс-службы авиакомпании Frontier Airlines в соцсети X.

Ранее Нурмагомедова сняли с самолета в США после споров со стюардессой. Уточняется, что бортпроводница спросила Нурмагомедова, который сидел в аварийном ряду, сможет ли он помочь пассажирам в случае возникновения чрезвычайной ситуации, на что боец не сразу смог дать внятный ответ. Это насторожило сотрудницу авиакомпании и начался спор. На просьбу пересесть на другое место Нурмагомедов ответил отказом. Стюардесса вызвала супервайзера, который попросил экс-чемпиона UFC покинуть самолет.

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Сам Нурмагомедов позднее заявил, что пытался сделать все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаться на провокацию.

Комментируя его пост, представитель Frontier Airlines отметил, что авиакомпания в курсе данного инцидента и проводит расследование.

Ранее стало известно, что имущество Нурмагомедова было арестовано судебными приставами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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