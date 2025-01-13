Авиакомпания проводит расследование после инцидента с Хабибом Нурмагомедовым

Сам Нурмагомедов позднее заявил, что пытался сделать все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаться на провокацию.

Комментируя его пост, представитель Frontier Airlines отметил, что авиакомпания в курсе данного инцидента и проводит расследование.

Ранее стало известно, что имущество Нурмагомедова было арестовано судебными приставами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

