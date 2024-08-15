Экс-чемпион UFC Нурмагомедов погасил долги по налогам

В материале уточняется, что на 15 августа Нурмагомедов не имеет заблокированных счетов.

По данным базы, боец был учредителем четырех действующих юридических лиц. Сейчас у него числится задолженность в 3,5 тысячи рублей в его одноименном благотворительном фонде, а также заморожены счета бойцовского клуба «ИГЛЗ», которым он управлял до 2022 года. Задолженность клуба составляет 824 рубля.

Ранее стало известно, что имущество Нурмагомедова в том числе автопарк и семейный дом в Дагестане было арестовано, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

