Экс-чемпион UFC Нурмагомедов погасил долги по налогам
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов погасил долги перед налоговой, все банковские счета экс-чемпиона UFC разморожены. Об сообщило РИА Новости со ссылкой на данные системы «БИР-Аналитик».
Федеральная налоговая служба России приостановила операции по счетам бойца с 1 июля. Размер его долга на едином налоговом счете составлял 79,3 млн рублей.
В материале уточняется, что на 15 августа Нурмагомедов не имеет заблокированных счетов.
По данным базы, боец был учредителем четырех действующих юридических лиц. Сейчас у него числится задолженность в 3,5 тысячи рублей в его одноименном благотворительном фонде, а также заморожены счета бойцовского клуба «ИГЛЗ», которым он управлял до 2022 года. Задолженность клуба составляет 824 рубля.
Ранее стало известно, что имущество Нурмагомедова в том числе автопарк и семейный дом в Дагестане было арестовано, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru