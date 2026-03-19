«Для меня было важно, чтобы было отражено как все непросто дается в жизни, что карьера в спорте – это сложная штука, что никогда нельзя сдаваться, нужно идти до конца вперед. Также, что на спортивной карьере всё не заканчивается, а в самой жизни тоже много препятствий и трудностей, с которыми надо справляться, чтобы идти дальше. Стараться быть сильным человеком и примером не только для своих детей, но и для самого себя, а также многих людей, которые тоже попадают в трудные ситуации в жизни», - подчеркнул Костомаров.

Главную роль в фильме исполнит актер Кирилл Зайцев, известный по картинам «Движение вверх», «Финист. Первый богатырь» и «Серебряные коньки». Жену Романа Костомарова, Оксану Домнину, сыграет Анна Снаткина («Татьянин день» и «Два холма»).

«Я принимал участие в утверждении актёра на главную роль. Вариантов рассматривалось изначально достаточно, но хотелось найти человека, похожего на меня по харизме, поведению. Важно также, чтобы он умел стоять на коньках, чтобы это потом качественно выглядело, потому что много сцен в этом фильме связаны с фигурным катанием. Кирилл Зайцев как раз умеет кататься. Он участвовал в проекте «Ледниковый период» в паре с моей женой достаточно успешно», - пояснил собеседник НСН.

Роман Костомаров также выступает одним из продюсеров фильма. Как отметили в кинокомпании братьев Андреасян, выбор Сочи для старта съемок не был случайным, поскольку именно там фигурист вернулся на лед в августе 2023 года.