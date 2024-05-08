Главного тренера «Балтики» Игнашевича наказали за слова про судей
На два матча условно дисквалифицировал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича, передает ТАСС.
Помимо этого, наставник калининградского клуба оштрафован на 200 тысяч рублей.
После завершения матча 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги, в котором екатеринбургский «Урал» принимал на своем поле калининградскую «Балтику», главный тренер гостей заявил, что судейство в этой игре было позорным. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В настоящее время клуб из Калининграда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 27 играх.
Ранее спартаковца Соболева дисквалифицировали за неприличный жест в игре с ЦСКА, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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