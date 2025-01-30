«Атлетико» разгромил «Зальцбург» и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Атлетико» из Испании разгромил австрийский «Зальцбург» в матче восьмого, заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов.

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Встреча завершилась со счетом 4:1. Испанцы набрали 18 очков и напрямую вышли в 1/8 финала. «Зальцбург» с тремя очками завершил участие в турнире.

Ранее в Германии перед матчем Лиги чемпионов задержали 59 фанатов «ПСЖ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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