«Атлетико» разгромил «Зальцбург» и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
30 января 202502:01
Футбольный клуб «Атлетико» из Испании разгромил австрийский «Зальцбург» в матче восьмого, заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 4:1. Испанцы набрали 18 очков и напрямую вышли в 1/8 финала. «Зальцбург» с тремя очками завершил участие в турнире.
Ранее в Германии перед матчем Лиги чемпионов задержали 59 фанатов «ПСЖ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- «Атлетико» разгромил «Зальцбург» и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru