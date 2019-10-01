«Атлетико» и «Локомотив» ушли на перерыв без голов
1 октября 201922:59
Первый тайм матча Лиги Чемпионов между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико» закончился ничьей.
Матч проходит в российской столице. Ранее 18 сентября в матче первого тура «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:1.
Напомним, «Локомотив» автоматически прошел в групповой этап Лиги чемпионов, заняв второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) текущего сезона.
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