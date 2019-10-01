«Атлетико» и «Локомотив» ушли на перерыв без голов

1 октября 201922:59

Первый тайм матча Лиги Чемпионов между московским «Локомотивом» и мадридским «Атлетико» закончился ничьей.

Матч проходит в российской столице. Ранее 18 сентября в матче первого тура «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:1.

Напомним, «Локомотив» автоматически прошел в групповой этап Лиги чемпионов, заняв второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ) текущего сезона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:ФутболЛокомотивЛига Чемпионов