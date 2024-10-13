Ассоциация футбола Кубы предложила провести матч-реванш со сборной России

Сборная Кубы хочет сыграть с командой России в ответном матче, заявил директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс, пишет издание Sport24.

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Встречу двух сборных попытаются организовать на Кубе в официальные даты Международной ассоциации футбола (FIFA).

Прошлый матч между двумя сборными состоялся в ноябре 2023 года. Российские футболисты победили со счетом 8:0.

Ранее стало известно, что национальная команда Брунея станет соперником сборной России по футболу в ноябре, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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