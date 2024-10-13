Ассоциация футбола Кубы предложила провести матч-реванш со сборной России
13 октября 202420:51
Сборная Кубы хочет сыграть с командой России в ответном матче, заявил директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс, пишет издание Sport24.
Встречу двух сборных попытаются организовать на Кубе в официальные даты Международной ассоциации футбола (FIFA).
Прошлый матч между двумя сборными состоялся в ноябре 2023 года. Российские футболисты победили со счетом 8:0.
Ранее стало известно, что национальная команда Брунея станет соперником сборной России по футболу в ноябре, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ассоциация футбола Кубы предложила провести матч-реванш со сборной России
- Суд арестовал банковские счета блогера Косенко
- Сборы фильма «Джокер: Безумие на двоих» обвалились на 82%
- ZDF: новая встреча по помощи Украине в формате «Рамштайн» не состоится
- Жители Харькова отбили у военкомов 16-летнего подростка
- Над территорией Курской области уничтожили украинскую ракету
- В Китае от отравления газом погибли семь человек
- Вице-премьер Сербии заявил о вероятности присоединения к БРИКС
- СМИ сообщили об ухудшении отношений между командами Байдена и Харрис
- Умер основатель банка «СБС-Агро» Александр Смоленский
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru